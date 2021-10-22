2021/10/22 | 09:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربط الرئيس الأمريكي جو بايدن، في جلسة حوارية لشبكة CNN، ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة مع ارتفاع أسعار النفط عالميا لمستويات قياسية، بالمملكة العربية السعودية وقلة العرض من دول أوبك و"الكثير من الأشخاص في الشرق الأوسط" الذين يريدون

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يربط ارتفاع أسعار الوقود بالسعودية و"أشخاص يريدون التحدث معه") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يربط ارتفاع أسعار الوقود بالسعودية و"أشخاص يريدون التحدث معه") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).