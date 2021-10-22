بامر من الكاظمي.. تعزيزات عسكرية تصل الى فرقة قتالية في الحشد (صور)

2021/10/22 | 09:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارسلت فرقة العباس القتالية، تعزيزات عسكرية إلى فرقة الإمام علي بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة.

وذكر إعلام فرقة العباس في بيان تابعهNRT عربية الجمعة (22 تشرين الاول 2021)، ​انها "وبناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة ارسلت تعزيزات عسكرية الى فرقة الامام علي (حشد العتبات المقدسة) عبارة اعتدة متوسطة وثقيلة تعويضا لبعض ما تضرر نتيجة الحادث الذي حصل لمخازن فرقة الامام علي في شهر تموز الماضي، انسجاما مع سياستها في دعم تشكيلات حشد العتبات".

واضاف البيان انه "على هامش اللقاء تم مناقشة سبل التعاون بين الفرقتين وقاطع النجف المهم، وتبادل المعلومات الأمنية، كما بحث اللقاء جوانب أخرى تخص إنجاح المهام ضمن الفعاليات المختلفة".

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