جانب من تشييع الشاعر الراحل سمير صبيح (صور)

2021/10/22 | 09:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسط

شيع حشد كبير من اهل واصدقاء الشاعر الشعبي الكبير سمير صبيح والذي وافته المنية، فجر اليوم الجمعة، إثر حادث سير في منطقة بدرة وجصان بمحافظة واسط.

وسمير صبيح، يعد احد أبرز الشعراء الشعبيين في العراق، وينتمي إلى ما يسمى بـ"جيل شعراء الثمانينيات"، وكتب العديد من الأغاني العراقية، فضلًا عن تقديم البرامج الشعرية في القناة الرسمية.

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