2021/10/22 | 09:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اتخذ أولي سولشاير المدير الفني لفريق الكرة بنادي مانشستر يونايتد قراره بشأن ملف الراحلين عن الفريق في يناير القادم.ومن ضمن الراحلين جاء جيسي لينجارد الذي أصبح لا دور له في الفريق منذ تواجد كريستيانو رونالدو و جادون سانشو ويرى سولشاير أنهم بإمكانهم توفير الأموال التي يتم دفعها له وضم لاعبين في مراكز أخرى.كما أن لينجارد ينتهي تعاقده مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الجاري ولم يتم التحدث معه من أجل تجديد تعاقده.ومن ثم وقع لينجارد تحت أنظار عمالقة أوروبا وهم :" ريال مدريد - برشلونة - نيوكاسل يونايتد " ، فيرغب عملاقي إسبانيا في تدعيم الخط الأمامي للفريق ، بينما إدراة نيوكاسل يونايتد تسعى لبناء فريق عملاق عقب سيطرة الإدارة الجديدة عليه.يذكر أن لينجارد خلال الدوري الانجليزي شارك في 4 مواجهات نجح خلالهم في تسجيل هدفين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لينجارد تحت انظار ثلاثة اندية عالمية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لينجارد تحت انظار ثلاثة اندية عالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).