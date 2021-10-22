انخفاض العقود الآجلة للنفط الخام خلال الدورة الآسيوية

2021/10/22 | 09:48 - المصدر: بغداد اليوم

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سجلت العقود الآجلة للنفط الخام انخفاضا خلال الدورة الآسيوية، اليوم الجمعة.

حسب بورصة نيويورك التجارية، تمت تجارة العقود الآجلة للنفط الخام في كانون الثاني على USD82.22 للبرميل وقت كتابة الخبر، انخفض بنسبة 0.34%.

لقد تمت المتاجرة مسبقا على جلسة انخفاض USD82.06 للبرميل، النفط الخام قد يجد نقاط الدعم على USD80.81 والمقاومة على USD84.25.

عقود مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، هبط بنسبة 0.04% للمتاجرة به على USD93.720.

في الوقت نفسه على نايمكس، هبط سعر نفط برنت لشهر كانون الثاني بنسبة 0.39% لتتم المتاجرة به على USD84.28 للبرميل, بينما فرق النقاط (السبريد) بين عقود نفط برنت و النفط الخام يقف على USD2.06 للبرميل.

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