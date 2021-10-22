الجيش الإيراني ومناورات (فدائيو الولاية).. اختبار المعدات والأسلحة الايرانية

2021/10/22 | 09:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد اللواء عبد الرحيم موسوي، القائد العام للجيش الايراني، أن القوة الجوية للجيش تزداد قوة واقتدارا ونشاطا يوما تلو الآخر.

ونقلت وكالة مهر للأنباء، عن القائد العام للجيش الإيراني، أن مناورات الاقتدار الجوي لـ (فدائيي الولاية) هي العمليات المحدثة للعمليات التي نفذتها 140 طائرة في اليوم الأول من الحرب العراقية الإيرانية.



وأكد موسوي أن المناورات تهدف إلى تحسين أداء الجيش في مواجهة أي تهديدات متغيرة، واختبار المعدات والأسلحة الإيرانية الجديدة.

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