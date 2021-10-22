الرئيس التونسي يعلن إطلاق حوار وطني يستثني حركة النهضة

2021/10/22 | 09:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إنه سيتم إطلاق حوار وطني صادق ونزيه بمشاركة الشباب، موضحا أنه سيكون مختلفا تماما عن التجارب السابقة، كما سيتطرق إلى عدة مواضيع من بينها النظامان السياسي والانتخابي في البلاد.

وأوضح خلال اجتماع لمجلس الوزراء بقصر قرطاج، أن هذا الحوار سيتم في إطار سقف زمني متفق عليه وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة، منوهاً إلى أن الحوار المرتقب لن يشمل من استولى على أموال الشعب أو من باع ذمته إلى الخارج.



وشدد سعيد على التمسك بالسيادة الوطنية ورفض كل محاولات الاستقواء بالخارج.

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