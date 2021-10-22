بايدن: الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان إذا هاجمتها الصين

2021/10/22 | 09:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، أنّ الولايات المتّحدة ستدافع عسكرياً عن تايوان إذا ما شنّت الصين هجوماً على هذه الجزيرة التي تعتبرها جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها.

وخلال لقاء مع ناخبين في بالتيمور نظّمته شبكة (سي إن إن) سئل بايدن عمّا إذا كانت الولايات المتّحدة مستعدّة للدفاع عسكرياً عن تايوان في حال تعرّضت الجزيرة لهجوم صيني فأجاب: أجل لدينا التزام بهذا الشأن.



وتخوض كلاً من واشنطن وبكين حرباً باردة في عدد من الملفات الخلافية بينهما، إلا أنّ خلافهما بشأن تايوان يُعتبر القضية الوحيدة التي يُحتمل أن تثير مواجهة مسلّحة بينهما.

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