بتوجيه من القائد العام.. فرقة العباس ترسل تعزيزات لفرقة الإمام علي

2021/10/22 | 09:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انسجاما مع سياستها في دعم تشكيلات حشد العتبات.

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