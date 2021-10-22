الكونيّة وتشظي الهُويات - حسن مدن



الكونيّة وتشظي الهُويات - حسن مدن
2021/10/22 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن العالم يذهب إلى كونيّة غير مسبوقة محمولاً على موجات العولمة الكاسحة .

نمط المعيش الموحد، النمطي، يكتسح أرجاء العالم .

وأنت تسافر لا تشعر بالغربة التي كان من يسافرون من قبل يشعرون بها .

المحال التجاريّة والمجمعات الاستهلاكيّة واحدة، ماركات الملابس والإلكترونيات واحدة، وهي موجودة في كل مكان .

في كل بلد تنتشر مقاهي "ستاربكس" و"كوستا" وغيرهما، وللقهوة فيها وصفة واحدة ومذاق واحد .

ديكور المقهى واحد، وش ......

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