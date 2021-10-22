بنغلادش.. 7 قتلى في هجوم على مدرسة إسلامية بمخيم للروهينغيا

2021/10/22 | 10:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل مسلحون سبعة أشخاص على الأقل في هجوم استهدف، الجمعة، مدرسة إسلامية في مخيم للاجئين الروهينغيا، على الحدود بين بنغلادش وبورما (ميانمار)، كما قالت الشرطة.

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