أزمة في ليفربول بسبب محمد صلاح وساديو ماني

2021/10/22 | 10:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يُمني يورجن كلوب، مُدرب فريق ليفربول، نفسه بألا تتكرر أزمة لعنة الإصابات التي طاردت الفريق خلال الموسم الماضي، وأضرت بمشوار الريدز في كل المُسابقات.وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن بطولة الأمم الإفريقية التي تُقام في يناير المُقبل في الكاميرون تُمثل أزمة يُواجهها المُدرب الألماني، فنجمي الفريق المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني […]

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