2021/10/22 | 10:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بدأت ملاكات الجهاز المركزي للاحصاء، التابع لوزارة التخطيط، أمس الخميس، بتنفيذ التجربة القبلية الالكترونية السادسة في محافظة دهوك باقليم كردستان.وقال المتحدث الرسمي بإسم الوزارة، عبدالزهرة الهنداوي، في بيان، ان “هذه التجربة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد خمس تجارب..



الإحصاء يجري السادسة إلكترونيًا للتعداد العام المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد خمس تجارب.. الإحصاء يجري السادسة إلكترونيًا للتعداد العام) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد خمس تجارب.. الإحصاء يجري السادسة إلكترونيًا للتعداد العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).