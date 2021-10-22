فاكهة وحيدة تقلل الكوليسترول وتحمي القلب.. تعرف عليها

2021/10/22 | 10:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتساءل الكثير من الأشخاص عن الغذاء

الصحي أو العناصر الغذائية المفيدة

للصحة بشكل عام، ولتقليل الكوليسترول

بشكل خاص.

فالكثير من الناس تعاني من حالات صحية

شديدة الخطورة مثل النوبات القلبية أو

مستويات

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