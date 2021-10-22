ممثل أمريكي يقتل مديرة التصوير ويصيب المخرج خلال تصوير فيلم !

2021/10/22 | 10:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الأميركية أنّ الممثّل

أليك بالدوين أطلق الخميس أعيرة من سلاح

خُلَّبي أثناء تصوير فيلم ويسترن قرب

مدينة «سانتا في» (جنوب غرب)، في حادث

أسفر عن مقتل مديرة تصوير الفيلم وإصابة

مُخرجه بجروح.

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