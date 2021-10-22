5% من ضحايا كورونا حول العالم من الكوادر الطبية

2021/10/22 | 10:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عدد ضحايا فيروس كورونا من الكوادر الصحية حول العالم، والذين بلغوا قرابة 180 الف من اصل 3.45 مليون وفاة بكورونا، مايعني ان 5% من ضحايا كورونا حول العالم هم من الكوادر الطبية.وقالت المنظمة في بيان، أن “فيروس كورونا تسبب في وفاة ما بين 80 ألفا […]

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