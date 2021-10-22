2021/10/22 | 10:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني خاطبت وزارة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن إلغاء الوصف الوظيفي “المجحف”.وبحسب خطاب للوزارة الى أمانة مجلس الوزراء اطلع عليها “المركز الخبري الوطني”، فان الطلب يخص حول ترفيع الموظفين في وزارات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية تخاطب مجلس الوزراء بشأن ترفيعات الموظفين المركز الخبري الوطني.

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