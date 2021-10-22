السودان.. لا عودة إلى الوراء

2021/10/22 | 10:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحراك الشعبي الذي ملأ شوارع السودان من الخرطوم الى أم درمان أمس فيه رسالة لا التباس فيها من مئات آلاف المتظاهرين بأن لا عودة إلى حكم العسكر ولا بديل عن دولة وحكم مدني يرتقي فيه القانون والمصالح الوطنية.

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