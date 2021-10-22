2021/10/22 | 10:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يتميز الثوم بفوائده الصحية نظرا لما يحتوي في تركيبه من عناصر ومواد تقي من الإصابة بأمراض عدة.وحول فوائد الثوم وتناوله بشكل دائم تحدث مرشح العلوم البيولوجية والتغذية ألكسندر ميروشنيكوف، في مقابلة مع قناة Moskva 24 التلفزيونية، على أن مادة الأليسين الموجودة في الثوم هي من أهم العناصر في الثوم.وتابع قائلا: “الأليسين يمنع […]

ظهرت المقالة خبير يتحدث عن فوائد تناول الثوم وآثاره السلبية أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير يتحدث عن فوائد تناول الثوم وآثاره السلبية) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير يتحدث عن فوائد تناول الثوم وآثاره السلبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).