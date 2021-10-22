انفوغراف: طقس مستقر.. والدرجات الاربعينية غائبة عن كل المحافظات

2021/10/22 | 10:42 - المصدر: يس عراق

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يسعراق:بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجويَّة، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً بدرجات الحرارة الأسبوع المقبل.

وذكر بيان للهيئة، أن”الطقس ليوم غد السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، وصحواً في المنطقة الجنوبية، ولا تغير في درجات الحرارة في جميع مناطق البلاد، أما الرياح فستكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (10 -20) كم/س في جميع مناطق البلاد ودرجات الحرارة في بغداد 33 مئوية وفي أربيل 27 مئوية وفي البصرة 35 مئوية”.وأشار إلى أن “طقس يوم الأحد سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية، أما الرياح فستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س في جميع مناطق البلاد”.ولفت إلى أن “طقس يوم الاثنين المقبل سيكون صحواً في المنطقة الوسطى وغائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، وصحواً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما الرياح فستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س في جميع مناطق البلاد”.واضاف البيان أن “طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى وغائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما الرياح فستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س في جميع مناطق البلاد”.

وأدناه جدول بدرجات الحرارة ليوم غد السبت وحالة الطقس للأيام المقبلة:

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