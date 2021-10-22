شرطة ميسان تلقي القبض على 31 متهما

2021/10/22 | 10:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تمكنت شرطة ميسان، اليوم الجمعة من إلقاء القبض على 31 متهما في قضاء الميمونة.وقالت المديرية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن ” مفارز قسم شرطة قضاء الميمونة بالاشتراك مع قوة […]

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