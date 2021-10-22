2021/10/22 | 10:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وجه محافظ بابل حسن منديل السرياوي، اليوم الجمعة ، تنويها لأصحاب المركبات في المحافظة.وقال السرياوي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “سيتم اغلاق جسر بته اغلاقاً شبه تام ليوم السبت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ بابل يصدر تنويها مهما لأصحاب المركبات المركز الخبري الوطني.

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