درجات الحرارة في بغداد والمحافظات ليوم غد السبت

2021/10/22 | 10:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء ، الحالة الجوية المتوقعة ودرجات الحرارة في العاصمة بغداد والمحافظات ليوم غد السبت ، كما اعلنتها هيئة الانواء الجوية ./انتهى5

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