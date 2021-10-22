هيئة الحشد الشعبي تعزي ذوي ومحبي الشاعر الشعبي الراحـل سمير صبيح

2021/10/22 | 10:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قدمت هيئة الحشد الشعبي ، تعازيها الى ذوي ومحبي الشاعر الشعبي الراحل سمير صبيح ، الذي وافاه الاجل فجر اليوم الجمعة اثر حادث مروري في محافظة واسط .وقالت الهيئة ، في بيان تعزية ، " ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الشاعر العراقي الحشدي الكبير سمير صبيح الذي وافته المنية هذا اليوم إثر حادث سير مؤسف، نعزي ذوي المتوفي واصدقائه والأسرة الأدبية والثقافية بوفاة صرح من صروح الشعر الشعبي في العراق ، وأحد اهم الأصوات المناصرة للحشد الشعبي وانتصاراته وتضحيات أبطاله سيما قادة النصر الشهداء "./انتهى5

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