2021/10/22 | 10:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنقلاب صهريج محمل بمادة البنزين في صلاح الدين والدفاع المدني تتدخل

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