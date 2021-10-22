تعرف على أسعار صرف الدولار في بورصة العراق - عاجل

2021/10/22 | 10:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، اليوم الجمعة، أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي حسب ما سجلته بورصة الكفاح والصيرفات المحلية بعموم البلاد.

وبلغ سعر الشراء 148.500 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار، فيما بلغ سعر البيع 147.500 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار.

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