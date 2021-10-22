الزراعة تحدّد أسباب تأخر دفع مستحقات الفلاحين

2021/10/22 | 10:50 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حدّدت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، أسباب تأخر دفع مستحقات الفلاحين.وقال وكيل الوزارة، مهدي الجبوري، في تصريح صحفي، إن “وزارة الزراعة طالبت بمستحقات الفلاحين منذ بداية التسويق وحتى الآن”، مبيناً أنه في”السنة الماضية كان هناك تلكؤ بمستحقات الفلاحين في الموسم الزراعي 2020، وأحد أسبابه انخفاض تسويق وزارة التجارة “.وأضاف أن “مطالبات وزارة الزراعة مستمرة وأدخلت المستحقات في الموازنة ضمن النفقات الحاكمة لموازنة 2021 ولكن حتى الآن هناك تلكؤ من قبل وزارة المالية لإعطاء الأموال الى وزارة التجارة لتسديد مستحقات الفلاحين”.وأشار الى أن”وزارة الزراعة اجتمعت اليوم لمناقشة الموضوع وأرسلنا كتاباً الى مكتب رئيس الوزراء والى وزارتي المالية والتجارة […]

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