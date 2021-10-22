في اليوم العالمي للتوعية بالتأتأة.. أبرز المعلومات والحقائق عن الإصابة به

2021/10/22 | 10:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصادف اليوم العالمي للتوعية بالتأتأة أو التلعثم بتاريخ 22 من أكتوبر من كل عام، والذي بدأ الاحتفاء به منذ عام 1998.ويُهدف من خلاله الالتزام بصحة وسلامة الأفراد ونشر التوعية بالأسباب وطرق علاج المصابين بهذه الحالة.

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