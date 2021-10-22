2021/10/22 | 10:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني فرضت حركة طالبان المزيد من القيود على الموظفات العاملات في مؤسسات الحكومة في العاصمة كابل يوم الخميس.ومنعت الحركة الكثير من النساء من العودة إلى العمل الأسبوع المقبل في إشارة تعني أنها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طالبان لعدد كبير من الموظفات: لا عودة إلى العمل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالبان لعدد كبير من الموظفات: لا عودة إلى العمل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طالبان لعدد كبير من الموظفات: لا عودة إلى العمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).