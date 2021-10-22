روسيا.. قتلى ومفقودون جراء حريق في مصنع متفجرات

2021/10/22 | 11:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل سبعة أشخاص وفقد تسعة آخرون في حريق مصنع لإنتاج متفجرات في منطقة ريازان في وسط روسيا، بحسب ما نقلت فرانس برس عن وزارة الحالات الطارئة الروسية الجمعة.

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