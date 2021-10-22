ألمانيا تلوح بإمكانية استخدام الناتو “وسائل عسكرية” ضد روسيا

2021/10/22 | 11:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعتبرت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارينباور أن على حلف الناتو أن يظهر لروسيا استعداده لاستخدام قوة السلاح عند الضرورة.جاء ذلك في معرض حديث أدلت به الوزيرة أمس الخميس لإذاعة “دويتشلاند […]

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