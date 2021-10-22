2021/10/22 | 11:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قررت وزيرة الزراعة في إقليم كردستان بيكرد طالباني، اليوم الجمعة، تشكيل لجنة مشتركة يقع على عاتقها تحديد أسعار بيض المائدة، وتنظيم استيراده بهدف تغيير آلية تحديد السعر بما يخدم مصلحة المواطنين وأصحاب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كردستان تشكل لجنة لتحديد أسعار البيض المركز الخبري الوطني.

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