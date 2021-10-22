رونالدو يحرج عمالقة أوروبا

2021/10/22 | 11:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تألق الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد نجاحه في تحقيق فوز قاتل لفريقه مانشستر يونايتد على ضيفه أتالانتا الإيطالي 3-2 الأربعاء، في ثالث جولات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.وهذا يعني أن رونالدو […]

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