2021/10/22 | 11:10 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RKYix8R4zaw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هذه حالة الطالب العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هذه حالة الطالب العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).