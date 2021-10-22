حريق في مصنع لإنتاج المتفجرات في روسيا يودي بحياة 7 أشخاص وفقدان آخرين

2021/10/22 | 11:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قُتل سبعة أشخاص وفُقد تسعة آخرون في حريق اندلع، اليوم الجمعة، في مصنع لإنتاج المتفجرات في منطقة ريازان، وسط روسيا، حسب ما أعلنته وزارة الحالات الطارئة الروسية.

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وقالت الوزارة في بيان إن "حريقاً اندلع بعد عملية تقنية"، موضحةً أن "سبعة أشخاص قتلوا ونقل واحد إلى المستشفى، وما زال مصير تسعة آخرين غير معروف".

وأضافت الوزارة أن أكثر من 170 فرداً من فرق الإطفاء موجودون في الموقع حالياً.

"العربية"

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