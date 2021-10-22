قتلى ومفقودون في حريق بمصنع متفجرات في روسيا

2021/10/22 | 11:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل سبعة أشخاص وفقد تسعة آخرون في حريق مصنع لإنتاج متفجرات في منطقة ريازان في وسط روسيا، كما أعلنت وزارة الحالات الطارئة الروسية الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان إن “حريقا اندلع بعد عملية تقنية”، موضحة أن “سبعة أشخاص قتلوا ونقل واحد إلى المستشفى وما زال مصير تسعة آخرين غير معروف”.

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