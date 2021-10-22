عن الثلاثة الكبار : عبدالله، وعلي، وأبو بكر باذيب - عيبان محمد السامعي

2021/10/22 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عيبان_محمد_السامعي يمكن القول وبثقة كاملة إنّ الأشقاء الثلاثة: عبدالله، وعلي، وأبو بكر باذيب، قد مثّلوا حالة نضاليّة مُميَّزة ومتفرِّدة على مدى ما يزيد على سبعة عقود من عمر اليمن؛ فقد كان لثلاثتِهم مسارات خصيبة في الفكر والثقافة والنضّال السياسيّ.



وثلاثتُهم جسّدوا نموذجاً مَسلكياً مُضيئاً يُقيم علاقة ارتباط وتناغم هَارمُوني بين القول والعمل، بين النظريّة والممارسة، بين الأفكار والمواقف والقناعات، فالثقافة والمعرفة ب ......





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