محافظة كربلاء توزع قطع اراضي سكنية لموظفي الصحة

2021/10/22 | 11:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء / نينا / وزعت الحكومة المحلية في محافظة كربلاء المقدسة قطع اراضي سكنية لموظفي دائرة الصحة .وقال مراسل نينا ان قرعة جرت لاختيار 500 منتسب من المشمولين بالتعليمات والضوابط المعمول بها في منح قطع الاراضي ./ انتهى

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