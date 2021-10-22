طلبة الدراسات العليا يتظاهرون للمطالبة بامتحانات الدور التكميلي

2021/10/22 | 11:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / نظم العشرات من طلبة الدراسات العليا ، تظاهرة جديدة امام مبنى وزارة التعليم العالي اليوم الجمعة ، مطالبين بامتحانات الدور التكميلي اسوة بالسنوات السابقة./انتهى5

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