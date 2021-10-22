خبراء يبعثون الأمل وينسفون النظرة المتشائمة حول انتشار كورونا

2021/10/22 | 11:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

مع تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا، تتحدث توقعات عن أيام صعبة، حيث وصل الأمر بوزير في حكومة بوريس جونسون إلى التحذير من أسبوع شديد القسوة

وبعكس تلك النظرة المتشائمة، يقلل احد الخبراء من شأن هذه التوقعات المتشائمة، ويرسم صورة أقل قتامة.

وتقول صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن توقعات أستاذ إدارة المخاطر في جامعة بريستول فيليب توماس، دائما ما تكون دقيقة فيما يتصل في جائحة كورونا.

وفي تموز الماضي، عندما رفعت السلطات البريطانية غالبية قيود فيروس كورونا، واعتقد كثيرون أنها خطوة متهورة، كتب توماس أن بريطانيا لن ترى موجة كبيرة من الوباء.

وذكر توماس أنه كان واثقا من النتائج بسبب نموذج رياضي أعده في الجامعة لرسم منحى الوباء والتنبؤ به.

وكانت النتائج، بحسب "ديلي ميل"، دقيقة بشكل مثير للإعجاب، فبينما حذر مستشارو الحكومة من ارتفاع صاروخي في الإصابات نتيجة تخفيف القيود، قال توماس إن الإصابات ستنخفض وهو ما حدث.

وحاليا، يتحدثون كثيرون في بريطانيا عن فترة صعبة مقبلة في مواجهة الوباء، ومن بين هؤلاء وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، الذي قال إن هذا الأسبوع سيكون أكثر قسوة في بلاده مع تزايد الإصابات اليومية.

وبريطانيا ليست وحدها فحسب، فثمة أحاديث في مناطق عدة في العالم عن موجة جديدة من وباء كورونا، كما في حالة روسيا.

وتفيد توقعات بأن بريطانيا في طريقها نحو تسجيل ما معدله 100 ألف إصابة يوميا خلال الأسابيع المقبلة وهذا رقم كبير للغاية، إذ ما قورن بمعدل 70 ألف إصابة يوميا في ذروة الموجة الشتوية التي حدثت في أعياد الميلاد، أواخر العام الماضي.

ودفعت هذه التوقعات المتشائمة إلى دعوات لتشديد قيود الكمامات والتباعد الاجتماعي وحتى فرض إغلاقات عامة، كما علق المغرب الرحلات الجوية مع بريطانيا بسبب تزايد الإصابات هناك.

ويبلغ معدل الإصابات الحالية 40 ألف يوميا في إنجلترا.

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