2021/10/22 | 11:21 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مع استعداد خام برنت لأول انخفاض أسبوعي له في سبعة أسابيع مع تباطؤ الطلب على منتجات النفط في توليد الطاقة وسط تراجع أسعار الفحم والغاز ، في حين أثرت توقعات شتاء معتدل في الولايات المتحدة أيضًا على السوق.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 84.11 دولارا للبرميل في الساعة 0645 بتوقيت جرينتش لتواصل هبوطها 1.21 دولار في الجلسة السابقة.ولامس برنت أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 86.10 دولارًا يوم الخميس ، لكنه كان في طريقه للهبوط بنسبة 0.9 ٪ في الأسبوع ، وهو أول انخفاض أسبوعي منذ 3 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أول انخفاض أسبوعي..



النفط يهبط في تداولات الجمعة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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