شاهد رد فعل أليك بالدوين إثر مقتل مصورة فيلمه بمقذوف أطلقه من سلاح خلبي

2021/10/22 | 11:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتلت مصورة سينمائية وأصيب مخرج بجروح في موقع تصوير أحدث أفلام الممثل أليك بالدوين Rust.وتقول الشرطة إنهم تعرضوا لمقذوف من مسدس "خُلبي" (لا تستعمل به ذخيرة حية) كان يحمله الممثل البالغ من العمر 68 عامًا.

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