2021/10/22 | 11:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مع استعداد خام برنت لأول انخفاض أسبوعي له في سبعة أسابيع مع تباطؤ الطلب على منتجات النفط في توليد الطاقة وسط تراجع أسعار الفحم والغاز ، في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار النفط تتراجع في ظل تباطؤ الطلب المركز الخبري الوطني.

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