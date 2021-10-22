الكمارك: ضبط حاوية تحتوي على مواد مخالفة للضوابط في ميناء أم قصر

2021/10/22 | 11:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت هيئة الكمارك، اليوم الجمعة، ضبط حاوية تحتوي على سقوف ثانوية مخالفة للضوابط في مركز كمرك ام قصر الاوسط في محافظة البصرة.وقالت الهيئة في بيان مقتضب، ان “عملية الضبط تمت بناءاً على المعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطني في المركز المذكور”.وأضافت أنه “تم احالتها الى القضاء وفق قانون الكمارك النافذ”.

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