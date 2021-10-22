صحيفة: إسرائيل تستأنف تدريبات تحاكي

2021/10/22 | 11:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن سلاح الجو الإسرائيلي أنه سيستأنف مناورات لضرب منشآت نووية إيرانية، بحسب ما أفادت القناة 12، الخميس.

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