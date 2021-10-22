ولايتي: نأمل أن تفضي نتائج الانتخابات الى الدفع بعملية الازدهار في العراق

2021/10/22 | 11:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جددت طهران استعدادها لدعم حكومة وشعب العراق معتبرة أن الانتخابات البرلمانية العراقية تعد مؤشرا على مدى النضوج الفكري والثقافي العميق للشعب العراقي.

جاء ذلك خلال استقبال مستشار قائد الثورة الإيرانية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي لرئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي في طهران، أكد خلالها ولايتي عمق العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات معربا عن أمله بأن تفضي نتائج الانتخابات الاخيرة الى الدفع بعملية الازدهار في العراق الى الامام.

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