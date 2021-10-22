سمير جعجع يشترط الاستماع إلى “حسن نصر الله” قبله أمام المحكمة العسكرية

2021/10/22 | 11:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اشترط زعيم حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع مثول الأمين العام لـحزب الله حسن نصر الله أولا أمام القضاء، وذلك ردا على الأنباء حول مطالبة المحكمة العسكرية بالاستماع لشهادته بشأن أحداث “الطيونة“.





وأضاف جعجع خلال مقابلة على قناة “إم تي في” اللبنانية، تعليقا على ما أكدته مصادر قضائية بشأن استدعائه للشهادة في التحقيقات الخاصة بأحداث الأسبوع الماضي “إذا كان صحيحا أن المحكمة العسكرية تريد سماع بياني، فينبغي عليهم الاستماع إلى نصر الله قبلي”، وفقا لقوله.

وبشأن الاتهامات الموجهة لحزب القوات اللبنانية بالتورط في اشتباكات الطيونة، قال سمير جعجع إن الحزب لم ينتهك القانون منذ انتهاء الحرب الأهلية في عام 1992، مضيفا أن حزبه ليس لديه مسلحين.

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