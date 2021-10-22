الرئيس الروسي: واشنطن لم تحقق أيا من أهدافها خلال 20 عاما في العراق وأفغانستان

2021/10/22 | 11:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة بالفشل عسكريا خلال العشرين سنة الماضية في كل من العراق وأفغانستان.

وقال بوتين متحدثا في ختام أعمال منتدى فالداي الدولي إن الولايات المتحدة لم تحقق أيا من أهدافها خلال 20 عاما في العراق وأفغانستان وكانت أقوى دولة في العالم تشن حملات عسكرية في دولتين لا يمكن مقارنتها بأي شكل من الأشكال، مضيفا أن النتيجة كانت الفشل لذلك اضطرت واشنطن إلى تقليص عملياتها دون تحقيق أي من الأهداف التي حددتها لنفسها قبل عشرين عاما.

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