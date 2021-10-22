2021/10/22 | 12:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تمكنت فرق الدفاع المدني، في محافظة صلاح الدين، من السيطرة على حريق اندلع بأحد بساتين قضاء حديثة.وذكرت المديرية في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “مفارزنا في مركز دفاع مدني حديثة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إخماد حريق اندلع في أحد بساتين صلاح الدين المركز الخبري الوطني.

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