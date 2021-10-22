2021/10/22 | 12:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ربط الرئيس الأمريكي جو بايدن ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة بقلة معروض الخام من دول “أوبك” وبالسعودية، ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه أسواق النفط زيادة في الطلب.واعتبر أن قيود […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بايدن يحمل السعودية مسؤولية رفع أسعار الوقود في أمريكا المركز الخبري الوطني.

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